小米繼續進攻台灣螢幕市場，現就趁年末推出 Xiaomi 30 型電競曲面螢幕，主打21:9的超寬螢幕、高解析度及200Hz的高螢幕更新率，定價萬元有找，小資族也能負擔，定價8995元，即日起於小米商城mi.com與蝦皮商城小米官方旗艦店開賣；12月31日前購買享早鳥優惠價8495元，再贈小米 USB 3.0 HUB與小米液晶手寫板。

Xiaomi 30型電競曲面螢幕，定價8995元。（小米提供）

Xiaomi 30型電競曲面螢幕就以21:9的超寬螢幕比例，搭配2560×1080的超高解析度、99% sRGB寬廣色域，以精緻呈現畫面的每個細節，更以1800R完美曲率提升視覺效果，支援AMD FreeSync Premium技術，以200Hz的高螢幕更新率、低幀率補償等巔峰效能，動態遊戲也不再有卡頓、殘影、破圖等情形發生，更內建子母畫面、並排畫面兩種模式，可將兩個輸入來源的內容同時投放在同一個螢幕上，方便同時進行多工處理，定價8995元可是相當親民的價格。