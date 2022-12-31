快要迎來10天的農曆年假，今年冬天那麼冷，最適合宅在家打電動跟追劇、看電影，正好趁提早領到年終來換個又大又好用的新螢幕，說到現在最流行的螢幕選擇，想必就是電競螢幕了，三星就趁年末在台引進了奧德賽Odyssey Neo G7 43吋平面UHD電競螢幕，更推出新年新優惠，買即送手機、遊戲機，再抽OSIM電競天王椅。

三星全新Odyssey Neo G7 43吋平面UHD電競螢幕，定價3萬9900元，預計1月中旬於全台指定通路上市。（三星提供）

三星全新Odyssey Neo G7 43吋平面UHD電競螢幕，採43吋平面UHD螢幕，支援144Hz畫面更新頻率、1ms反應時間，輔以AMD FreeSync Premium Pro以解決畫面撕裂與卡頓問題，確保玩家遊戲不中斷，同時還有HDR10+ Gaming標準搭配防眩光霧面螢幕設計，能更沉浸在遊戲當中不受眩光影響表現，另外也搭載畫面最適化技術，能將畫面尺吋從43吋至20吋自由調整大小、比例及位置，方便因應遊戲而在大螢幕中調整，更擁有Smart Hub智慧功能，能夠輕鬆觀賞多個OTT串流媒體；1月1日到2月28日期間，買指定螢幕即送Galaxy Z Flip4或Switch，再享周周抽OSIM電競天王椅S變形金剛限量款。