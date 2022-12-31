一名餐廳業者指出，鄰居家的小女孩先前闖進店裡玩，不慎被高湯燙傷，他當時心疼妹妹受傷決定負擔所有醫藥費並支付20萬和解金，沒想到女童爸竟獅子大開口求償100萬，更恐嚇「不給讓你們無法開店」，讓他既無助又無奈。

一名網友在「匿名公社」發文表示，他在店裡熬高湯時，沒注意到鄰居家的小女孩跑到店裡玩，2人不慎撞在一起都被燙傷，當下便立即送醫，他在協調了2個月後付了和解金20萬元和所有醫藥費，前後花費近50萬元。

沒想到女童的爸爸稱「女生大腿留疤會給她造成心裡陰影」，要求原PO給付100萬元賠償金，還恐嚇「不給會讓你們無法開店」，原PO指出，當初調解委員有說，孩子跑進店裡對方家長也有責任，他們當初是心疼妹妹受傷才會答應原先的條件，但對方的「黑道背景」讓他們全家感到非常害怕，對於被要求巨額賠償，感到相當無助。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「支持上法院，雖說做生意和氣生財，但是這種狀況忍耐只會永無止境」、「你們太善良被軟土深掘了。要有個止損點。上法院吧」、「不要私底下和解，應該上法院跟法官說，記得準備錄音器，店裡盡量裝有錄影錄音的監視器」、「調解委員會那裡他們如果有簽和解，就不能再提告要錢，再威脅一定要報警留證據提告求精神賠償」、「監視器一定要裝，他已經涉及恐嚇，去警察局詢問看看，然後也找律師諮詢，加油」。