C羅（Cristiano Ronaldo）離開英超球隊曼聯之後，將尋求職業生涯下一站，但至今只有沙烏地球隊艾納斯將合約送上門，儘管C羅最大願望是留在歐洲聯賽，但終究只能屈服於現實，不過這紙合約仍是足壇史上最大合約，據傳合約總價超過2億歐元，C羅也將首度前往中東國度展開職業生涯新篇章。艾納斯目前排名沙烏地聯賽第2位，將全力角逐下賽季的亞冠資格，屆時有機會可以看到C羅大戰日本、韓國等頂尖球隊。

艾納斯於1955年建隊，當時他們還是一支業餘隊伍，1960年加入了沙烏地次級聯賽，經過3年之後才升上頂級聯賽，1970年至2000年間，艾納斯一共奪下6座沙烏地聯賽冠軍、6座國王盃及2座王儲盃，不過進入21世紀初期，艾納斯度過了一段黑暗期，直到2014年再度拿下聯賽第一，才順利終結了冠軍荒。

艾納斯主要球衣顏色為黃、藍兩色，以Mrsool Park做為主場，目前由28年執教經歷的前羅馬總教練賈西亞（Rudi Garcia）率領球隊，艾納斯33位登錄球員當中，有25位是本國職業球員，其中有6位為沙烏地國腳，不過名單中也有熟面孔，包含喀麥隆國家隊隊長阿布巴卡（Vincent Aboubakar）、前兵工廠門將歐斯皮納（David Ospina）等人。

目前艾納斯僅與榜首沙巴柏相差2分積分，有機會以聯賽冠軍直接拿下一席亞冠聯賽資格，不過亞冠聯賽在決賽前分為西亞及東亞兩區，也代表艾納斯要與東亞球隊交手，至少也得打進亞冠聯賽決賽。