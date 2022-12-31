山上花園水道博物館分享可遇不可求的「那道光」，吸引逾2萬粉絲朝聖。（山上花園水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

就是「那道光」！台南山上花園水道博物館臉書粉專貼出一張照片，陽光透過樹縫灑下，令人驚豔，更吸引超過2萬名粉絲朝聖，驚呼「美得不可思議」，館方透露，被民眾形容有如「聖光」的雲隙光，一般出現在天際，想拍出樹林中的限定美景，確實可遇不可求。

拍到這張照片的小編指出，當天一早準備上班時，行經密林區，意外發現大片陽光透過林木空隙灑落，樹林間的一道道光芒，令人看了目不暇給，隨手拿手機一拍，沒想到，才一下功夫，光線就不見了，讓小編也直呼幸運，「沒想到掌握到珍貴的一刻，真難得。」

館方將照片分享在官方粉專，照片一PO出，隨即吸引超過2萬名粉絲朝聖，上千名粉絲按讚，包括網紅作家及多位民代都來留言讚嘆，不少網友直呼被療癒了；文化部國家文化記憶庫甚至表明希望館方貢獻典藏，讓館方相當驚喜。

山上水道博物館超過9成為室外天然空間，幾乎天天都有不同的風貌，館方指出，俗稱「耶穌光」的雲隙光，雖說是每天都看得到的風景，不過，一般只出現在天際，在樹林中拍攝出耶穌光，也得天時地利人和，可遇不可求。