繼麥當勞、肯德基、漢堡王等連鎖速食店陸續宣布漲價後，連鎖牛肉麵三商巧福也喊漲，宣布明年1月6日調整部分商品價格，引起網友們哀號，萬物皆漲，只有薪水不漲。

三商巧福宣布1／6漲價。(翻攝自PTT)

一名網友在PTT八卦版發文「三商巧福也要漲價了嗎？」並貼出店內公告「親愛的顧客：因應原物料持續上漲，自2023/1/6起，部分商品售價略有調整。」原PO指出，3~4月的時候，三商巧福飲料換小菜已經要貼錢，算是有些漲價，現在又說要漲，也沒說漲多少，「這樣三商巧福還能保住最便宜牛肉麵地位嗎？」

其他網友們留言：「再漲就一堆比他便宜的了吧」、「漲了又漲太扯」、「繼續漲，現在一份套餐170看還要漲多少」、「這個月的會員日人數就差很多了，之前要排隊」、「以前都吃大碗72元的」，但也有人表示，「沒差，榨菜吃回本！」

三商巧福1983年創立至今已39年，在台灣擁有超過百家分店，也進軍大陸、日本，根據網友總結，三商巧福有3大特點，包括品質穩定、價格合理、經常有促銷活動，在疫情爆發以來仍屹立不搖，但如今也撐不住，宣布明年1月6日調漲。