29歲張姓男子與24歲張姓男子今（31日）凌晨0時許，前往新北市中和區中和路某熱炒店用餐，店家以即將打烊為由拒絕接客，29歲張男不滿對空開1槍後離去，中和警獲報到場24歲張男正要離開，竟駕車欲衝撞警員，警員連開11槍後逮捕張男，另外，開槍的張男則往北市南港一帶逃逸，途中還變換車輛，警方於凌晨4時許將他逮捕歸案。

警方調查，兩人今凌晨0時許駕駛2輛汽車前往中和區中和路某熱炒店用餐，店家以即將打烊為由拒絕接客，令兩人相當不滿，29歲張男持槍對空開1槍後離去，警方獲報前往圍捕，24歲張男正要從一旁的停車場離開，詎料，張男不願下車受檢還開車欲衝撞警方。

警員朝汽車連開11槍，子彈還波及到停車場內另外2輛汽車，警員最後破窗控制汽車24歲張男乖乖就逮，車內查獲4箱爆竹及1支棒球棍，另外，巡佐王鼎慶破窗過程中右手大拇指遭玻璃劃傷，所幸並無大礙。

警方調閱監視器發現，開槍的29張男則駕車往北市南港方向逃逸，途中還更換車輛，凌晨4時許在北市南港區南港路一段某停車格內逮捕張男，查獲改造手槍1支。

開槍張男偵訊時坦承，因吸食K他命情緒不穩定，到熱炒店用餐時卻因店家要打烊拒絕接客，才會一時情緒失控開槍。警方正深入追查槍枝來源，訊後將依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇等罪嫌移送地檢署偵辦。

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嫌犯不滿店家以即將打烊為由拒絕接客，對空開槍洩憤，警方連開11槍逮人。（翻攝畫面）