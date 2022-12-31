今年票房亮眼國片《咒》導演柯孟融在電影上映前，被爆料疑似性侵女生，柯孟融當時和主播太太宋燕旻手牽手親上火線，表示相信對方更將提出告訴，昨(30日)宋燕旻抱病體分享老公收到不起訴書，證明另一半是清白的。而媒體報導，起訴書中柯孟融承認和該女發生關係，但是是在婚前，而且是你情我願的男女關係，對此，柯孟融低調不願多做回應。

今年3月一名網紅發文爆料柯孟融曾疑似性侵女生，還酸：「人都會犯錯，但男人有錯要認，打要站好，跪要跪直，一直唬爛狡辯，只會讓人看不起」，柯孟融隨即和太太開記者會表示：「認識我的人都知道我不會這麼做」，並指出對方以此恐嚇要求500萬元台幣，他為此會發一篇不自殺、不消失聲明，並表示「已把證據交給律師，確定會提告，進入司法程序」。

柯孟融先前跟宋燕旻一起開記者會。（圖／中時資料照片）

而宋燕旻也轉發律師聲明，強調力挺丈夫的決心，「我相信我先生，他是一個正直善良的人，我們不會向任何惡勢力低頭，也不會接受莫須有的抹黑」。昨宋燕旻曬出車禍近照，坦言近期受傷嚴重，感謝醫護人員的照料，最後不忘提到本來想趁年底公開說明被提告性侵一事已經收到不起訴書，「整個事件早在今年六月就已結束了，檢察官認為對方的指控並不足採信且難以成立，根本沒有要起訴我先生，我們還因此拿到一張『不起訴書』，他真的是清白的」。

據《自由時報》報導，關於不起訴書的內容最近流出，柯孟融雖被提告性侵不起訴，但確實和該女有過關係，然而是在結婚之前，而當時是柯孟融女友身分的宋燕旻也知情，對此，柯孟融回應此事就像妻子說的已經告一段落，加上宋燕旻目前狀態不佳、身體虛弱，他不想多做回應，並強調：「以她的健康狀況，我真的不想她再有什麼情緒波動」。