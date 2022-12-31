解放軍航母「山東」艦在南海開展實戰化訓練

就在中方殲-11戰機12月21日在南海上空近距離「危險」攔截美國RC-135「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機的同一天，海軍也在模擬攻擊美方海軍在南海的特遣支隊。隨著細節進一步披露，如今可以得知，當時解放軍航母「山東」艦，還有其他轟炸機和戰機也在南海舉行大規模軍演。

據《動力》（The Drive）網30日報導，一位亞洲國家官員告訴《金融時報》（Financial Times），在那次軍演中，由「山東」艦帶頭的打擊群模擬攻擊了美國海軍編隊。顯見當時中方在南海的海、空域從事重大活動，其中包括軍機在具高度戰略性的巴士海峽上空進行空中加油。

分析指出，儘管解放軍在南海從事密集的軍事活動並不罕見，但值得注意的是，這次演訓顯然是針對美國軍艦來。另一方面，美國偵察機與海上巡邏機也是南海，尤其是巴士海峽的常客。的確，被中方攔截的RC-135當時很可能在南海監視解放軍海、空軍演。以往北京大學旗下智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）就指出，美軍每天要出動軍機飛往南海3—5次。

美國印太司令部說，中方海軍殲-11戰機12月21日飛入距離RC-135「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機機頭20英尺（約6公尺）以內的空域，進行危險攔截。

中國海軍航母編隊訓練實況

US military one RC-135V #AE01C4, three P-8As #AE67FB #AE67B3 #AE682A and one E-3G #AE11EE from Clark Air Base and Kadena Air Base operate over the South China Sea and the south of the Taiwan Strait, Dec. 21. pic.twitter.com/ZcBQJdYXSm — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) December 21, 2022

而據「南海戰略態勢感知計劃」說，12月21日當天，美軍派了3架P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機、1架RC-135V偵察機，還有1架E-3G「哨兵」（Sentry）預警機從菲律賓克拉克空軍基地（Clark Air Base），以及日本沖繩的嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）起飛，前往南海和台灣海峽南方執行任務。而其中的RC-135V，很可能就是中方殲-11攔截的那架。

另一方面，截至12月21日，中方海軍「遼寧」艦航母編隊也在菲律賓海舉行大規模軍演。而隨著遠航執行任務對解放軍來說日趨重要，中方有能力同時在兩個不同地點舉行大規模軍演，可說具有重大意義。整體來說，12月21日的事件所反映的，就是中美在南海的這類行動模式將愈來愈常見。