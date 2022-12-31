即將跨年，台中市27日才發生母嬰遭公車撞死事件，行人路權引發社會關注；31日凌晨4點半左右，中區民權路鳳凰酒店前，發生1輛自小客車從民權路往五權路方向行駛，於民權路160號前卻撞上行人，行人當場無生命跡象，送醫後傷重不治，因身分不明仍待鑑識，車禍肇事原因須警方調查釐清。

警方指出，肇事駕駛為35歲陳男，當時由三民路沿民權路，直行往柳川東路方向行駛，當時往台中醫院方向行走的男行人，該行人跨越雙黃線穿越馬路，未行走在行人穿越道上。陳男疑未注意有行人違規穿越道路，其右前車頭碰撞行人，男行人則倒地。

經酒測結果，陳男現場呼氣值為0mg／L；行人無駕駛行為，皆無飲酒情事。

警方表示，該事故地點為非號誌化之路段，為非易肇事或列管路口；大誠分駐所於該處在28至30日總計編排9班次「路口精實執法專案」巡邏勤務，執行6次守望點，到崗率為66％，將加強規畫該路段守望勤務，提升見警率防制事故發生。

警方指出，此案將依交通事故處理程序受理，轉交通警察大隊分析研判進一步釐清肇事原因。未來加強民權路段汽機車測速，及行人違規勤務，強化執法作為。持續交安宣導工作，持續宣導及提醒民眾注意行車安全及防禦駕駛概念，以維護交通及用路人權益與安全。將邀請相關路權單位及轄區里長，針對道路工程現場會勘、研議改善措施。