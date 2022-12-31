鑑於目前升息趨勢，為持續協助民眾減輕購屋資金負擔，青安貸款基準利率(中華郵政股份有限公司2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率)自本年3月23日起減少調升半碼(即0.125個百分點，現行減少調升後為1.345%)，此一優惠措施繼續延長2年至113年底，落實協助民眾安心購屋居家樂業之政策目標。

財政部自99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，有效支援民眾購屋置產及成家立業需求，實施期間及利率減少調升半碼優惠措施經行政院核定展延至113年底止；本貸款由台灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，截至本年11月底止已協助33萬3710戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達新台幣1兆3824億餘元，穩定提供民眾購屋資金需求，成效良好並深受外界肯定。

為協助民眾瞭解本貸款及查詢相關訊息，財政部國庫署網頁設置「青年安心成家購屋優惠貸款」專區，並彙整民眾對本貸款關切問題編製問答集，如有需要請赴公股銀行洽辦。另內政部業推出「整合住宅補貼資源實施方案」之「自購住宅貸款利息補貼」。