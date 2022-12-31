南韓一年一度的頒獎盛典MBC演技大賞30日晚間登場，2022年黑馬劇《黑話律師》中飾演女主角的少女時代成員潤娥拿下「迷你劇部門 女子最優秀演技獎」。此外，更與李鍾碩一同摘下「最佳情侶獎」的桂冠，而兩人在台上的互動更亮瞎主持人的雙眼，過程中李鐘碩的得獎致詞，遭網友疑是「認愛了」，引發廣大群眾的熱烈討論。

《MBC演技大賞2022》中，由《金湯匙》陸星材、《黑話律師》潤娥分別拿下最佳男女主角獎外，最為耀眼的當屬李鍾碩，他以《黑話律師》睽違6年再度拿下年度大賞。豈料，他的得獎感言卻引發一陣軒然大波。

李鍾碩在感言中特別指出有位朋友，在他服完兵役，感到恐懼、痛苦時鼓勵他，「當時有人給予我積極正向的思考，我想藉機和那位說話，謝謝你總是讓我這麼帥氣，我想說『我喜歡你很久了，也非常尊敬你』，讓我知道這段時間『努力地活以成為更好的人』。」

由於在此之前，宋仲基認愛英國籍女友凱蒂・桑德斯（Katy Louise Saunders）後，有網友挖出他在《APAN Star Awards》頒獎典禮上甜喊：「親愛的我們凱蒂，我們的納拉、瑪雅和安帝斯……真的很愛大家。」，事後大家才發現宋仲基早就高調告白，「暗示性」預告戀情，導致李鍾碩的發言，遭到不少網友質疑是：「認愛了！」引發韓網友們的熱烈討論：「原來是幸福肥」、「果然，當明星或演員開始發福後，就代表他穩定戀愛了。」此外，自從2013年開始每年1月1日都會曝光一對演藝圈情侶的南韓最強狗仔D社（Dispatch）更被網友直呼目標出現：「今年元旦，D社（Dispatch）又要爆了嗎。」然而，也有網友指出：「這番用詞感覺上像是在對故人說的」、「看表情和措辭感覺是朋友。」一時引發爭論。