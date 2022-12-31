民進黨九合一選舉慘敗，內閣改組聲量不斷，行政院長蘇貞昌去留也備受討論，黨內人士直言，連黨員都有非常強烈要蘇揆下台的聲音，至於接任的可能人選，黨內人士認為，要思考總統如何看待行政院長的角色，總統這幾天召開國安會議、討論經濟問題，找大家來開會，她不認為自己跛腳，必須先解讀總統的蛛絲馬跡，思考總統到底想做什麼，才能知道誰適合扮演這個角色。

黨內人士分析，內閣人選必須從總統定為閣揆的角色來看，舉例來說，總統這幾天的動作，看起來還是想在最後的1年半做些事情，如果她希望閣揆是扮演一個執行長的角色，就必須思考誰適合這樣的人選；也可能她想要整個內閣動起來，像2018年一樣，2019年蘇貞昌接任行政院長，扮演很好的角色。

黨內人士認為，總統必須要培養一些中生代，不論當院長或副院長，內閣就是下梯次要接班的團隊，必須要有歷練，講白一點，鄭文燦沒有當過部長，還有林右昌，只是個基隆市長卸任，經歷練都不夠，總統也要為黨培養人才，繼續往上走就有更好的基礎，而閣揆就必須扮演帶領這批中生代的角色。

黨內人士說，如果假定總統要找一個非常強勢的院長，可以交出更好的政績，讓民進黨從谷底翻身也可以，但誰有這個能力就要思考；最後一種可能，就是不管，交給副總統賴清德決定，可以配合他2024選舉的人選，這也代表那個人不能是想要選2024，所以從這幾個點去分析總統看法後，再來想誰適合。

黨內人士表示，前副總統陳建仁在蔡英文第一任期時，幫她完成很多艱難的任務，包含年改、轉型正義，協調能力足，總統應該很放心，但陳的個性溫和，很難有自己的政策主張，可能不是讓民眾覺得大開大闔的角色。

黨內人士也透露，相信賴清德在這幾次黨員的座談，也聽到聲音，有些黨員甚至直接嗆要蘇揆下台，地方聲音很強烈，這不是做得好壞的問題，而是政治責任的展現，而且黨員都是民進黨支持者，連支持者感受都這麼強烈，更不用指一般大眾，總統應該要去面對民意。