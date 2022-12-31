雖然大多數球迷都認為，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）奪下世界盃冠軍後，與C羅（Cristiano Ronaldo）之間的較量將就此畫上句號，不過根據記者Hadrien Grenier報導，巴黎聖日耳曼預計將在明年1月前往沙烏地踢友誼賽，對手將會是沙烏地聯賽組成的明星隊，也意味著剛正式加盟艾納斯的C羅，有望再次與梅西展開對決。

自從C羅離開西甲豪門皇家馬德里後，與梅西交手的機會也越來越少，上回2人對決已是在2020-21年賽季的歐冠聯賽小組賽上，當時C羅率領的尤文圖斯與巴薩隆納分在同個小組，2隊首回合交戰，C羅並沒有登場，巴薩隆納以2比0擊敗尤文圖斯，次回合2人正式展開對決，尤文圖斯在C羅梅開二度的帶領下，以3比0討回顏面，最終2隊同以5勝1負攜手晉級，尤文圖斯以對戰得失分差力壓巴薩隆納搶得龍頭。

本屆世界盃8強陣容一出爐，分屬不同半區的阿根廷及西班牙仍在列，讓許多球迷相當期待C羅與梅西能在世界盃冠軍賽中，完成2人之間的最終對決，只不過葡萄牙在8強遭到摩洛哥痛下毒手，無緣實現梅羅之爭。

Cristiano Ronaldo va rejoindre Al-Nassr selon @marca !



Pour rappel, le PSG songe à se rendre en Arabie saoudite mi janvier pour disputer un amical face à une équipe constituée des meilleurs joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr comme indiqué par @AbdellahBoulma et @LeMechenoua… 🇦🇷⚔️🇵🇹 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 30, 2022

Hadrien Grenier推特發文，梅西所屬的巴黎聖日耳曼正考慮在1月中前往沙烏地，與艾納斯及另一豪門希拉爾所組成的全明星隊進行1場友誼賽，梅西也預計將在明年1月初返回大巴黎，C羅若能入選全明星代表隊，有機會再次迎來眾所矚目的梅羅對決。