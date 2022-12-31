總統蔡英文日前拍板113年起，94年以後出生的役男義務役恢復為年。財信傳媒董事長謝金河回憶起41年前當兵往事，他說下部隊報第一個禮拜，先看到大通舖的床頭擺著一雙長筒軍鞋，接著中士班長站衞兵時攜械逃亡，直覺兆頭不太好，所幸後來危機解除。他透露，自己雖是輔導長卻經常代勞連長的工作，一個人管理一百多人的連隊，坦言在一年多軍旅生涯找到信心，這段經歷花再多錢也買不到！

謝金河在臉書發文指出，他在1981年大學畢業，正思考先服兵役？還是先去唸研究所？最後選擇前者。一開始的新兵訓練是在衞武營，不過在哪個連已經記不得了，但這是全衞武營最嚴格的連，他的一生最苦練，從衞武營開始，然後再到政戰學校。

他說，抽籤下部隊抽到仁武的101師，這是新兵訓練中心，每兩個月帶一梯次新兵，他從少尉見習輔導長開始，接下來的一年多，的人生挑戰也從這裡開始。

謝金河憶起報到第一天，安全士官帶著他進入寢室，看到大通舖的床頭擺著一雙長筒軍鞋，原來前一天有一個下士班長請假外出，發生車禍身亡，這個兆頭不太好。一個禮拜後，他這個連又發生一件驚天動地的大事，一個原住民的中士班長站衞兵時攜械逃亡，這個時候，新竹也正好發生雙哨奪槍命案，那天有十幾個將軍來作筆錄，全軍展開大搜索，兩個多禮拜後在仁武一處豬舍找到這個班長，危機才解除。「當時師長恨透我們這個連，每次師週會都叫我們罰站兩小時。」

謝金河表示，幾個月後，他成了輔導長，連長也換了人，才有改變這個連的機會。首先，他把班長站衞兵的時間用亂數錯開，一個連有12個班長，不小心，有人一個禮拜會有幾次站到深夜兩點到四點，白天要帶兵，晚上又要站衞兵，這是紛爭的源頭，他先把排班弄公平，再把軍械窒空出一個小空間，讓上衞兵的人可以泡茶。

「這個時候派來的新連長是專修班結業的，他剛剛新婚，安排太太在大社租屋，於是，連長的工作，經常由我代勞，而副連長經常外派，一個連，大約140人的重責大任，幾乎落在我身上，一個20幾歲的年輕人要管理一百多人的連隊，其實人生的挑戰、訓練，這段旅程最珍貴。」

謝金河提到，他這個連，每兩個月接一梯來自不同地方的新兵，每次新兵體檢，他都全力以赴，把身上有刺青，或有性病的列入重點管理，野外出操上課，他當年常找一些混過黑道的新兵聊天，到現在，偶爾也會有帶過的阿兵哥來向他問候。

謝金河說，他帶著全連在保防教育月、軍紀教育月的競賽經常拿冠軍，旅部處長、副師長常常找他去聊天，這個連從師長眼中爛透的連蛻變。「在軍旅中，呼口號有：主義、領袖、國家、責任、榮譽，最後兩項，我體驗最深刻，責任要扛起來，讓部隊有榮譽感。」

他直言，自己在一年多軍旅生涯找到信心，這段經歷花再多錢也買不到！這段當兵的日子，已經是41年前的往事，但卻是人生成長不可或缺的養分。