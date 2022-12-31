有別於前兩年，今年跨年適逢疫情舒緩，整體預估熱門跨年活動區域行動上網訊務量，將遠超過2022跨年使用量，電信業者各個進入備戰狀態，確保用戶跨年不卡卡。

因疫情逐漸趨緩與解封，中華電(2412)預估今年熱門跨年活動區域行動上網訊務量，將遠超過2022跨年使用量，中華電針對全台熱門跨年活動區域，包括台北市政府及101信義商圈、桃園高鐵站前廣場、新竹縣政府前廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、雲林古坑劍湖山、台南市府西側廣場、高雄夢時代及高雄義大世界等熱門跨年地點，佈建超過千台以上最新型高效能基地台，以最大4G/5G網路頻寬、最廣涵蓋及最快網速等優勢支援全台各縣市跨年晚會，並結合AI智能化及C-RAN高效能設備集中化等最新技術，提供倍數以上的行動網路處理能力，有效承載跨年尖峰時段的4G、5G訊務量，確保行動網路穩定運作。

台灣大(3045)因應跨年通訊需求大增，於全台跨年熱點優化調整約4,000座既有基站的網路容量配置，更擴充行動車、行動基地台和小基站等近千台行動基站，並動員近千位員工及工程人員全程待命，隨時觀察網路流量或排除狀況，讓用戶享受流暢的話務和上網體驗，跨年傳遞祝福零時差。台灣大在台北最HIGH新年城2023跨年晚會、高鐵桃園站前廣場跨年晚會、桃園五月天跨年演場會、台中水湳經貿園區中央公園跨年晚會、台中麗寶樂園跨年晚會、雲林劍湖山跨年活動、台南好YOUNG跨年晚會、高雄夢時代跨年活動、高雄義大跨年活動等全台熱門活動現場及周邊環境，增設行動基站，更優化調整約4,000座既有基站的網路容量配置。

遠傳(4904)運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充規劃，當天將出動超過30台行動通訊車；全台擴充超過800站以上各式基站設備；超過800位工程人員全程現場待命，更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、狀況排除等服務。遠傳為了在跨年夜提供用戶最佳的4G、5G網路體驗，工程人員提前出動，完成全台北、中、南、東的網路容量擴充工程，致力達到最佳網路品質，進駐地點包括台北市府廣場與101商圈、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、新竹縣府前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳中央公園、台南市府廣場、高雄義大世界、高雄夢時代、台東海濱公園等地點，涵蓋全台跨年熱區。

亞太電(3682)針對全台跨年熱區強化網路部署，已完成基地台擴充及出動行動訊號車進駐，現場提供2倍以上的網路容量，全台合計出動超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命。亞太電發現，用戶使用各式社群平台直播互動的使用行為愈來愈頻繁，為滿足用戶跨年活動即時直播需求，特別針對台北市政府府前廣場、新北市板橋耶誕城、高鐵桃園站站前廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄市跨年晚會、高雄義大世界、五月天跨年演唱會等跨年熱區鄰近基地台已完成容量擴充，並部署小型基地台與行動訊號車，連接最新升級的超高速光纖網路執行大量資料傳輸，現場更提供2倍以上的網路容量。