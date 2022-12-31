馬上就要迎接跨年，台中市今年選在水湳中央公園，舉辦「2023閃耀台中跨年夜」活動。市長盧秀燕表示，今年除了卡司強大、活動精彩、煙火絢麗，她要特別跟大家保證，她的致詞絕對不會落落長、浪費大家時間，並強調她去年致詞只有12個字、只講3秒鐘，今年只會更短不會更長。這段「逗趣誓言」獲得網友滿堂彩，有人更直呼：「這招會逼死全台市長！」

盧秀燕市長昨（30）日在臉書發文表示，她想跟大家在2022年再見一面，所以要推薦大家來參加台中「2023閃耀台中跨年夜」活動。盧市長強調，台中跨年晚會除了卡司強大、活動精彩、煙火絢麗之外，她還要向大家保證3件事，首先就是，她保證不會致詞落落長，浪費大家時間；她去年致詞只有12個字、只講3秒鐘，今年只會更短不會更長。

至於另外2大承諾，盧秀燕市長指出，第二，活動精彩之外，台中跨年臨近國際級知名的逢甲夜市，美食地圖他們已經準備好了，大家按圖索驥，就能找到台中最道地、最美味的經典小吃；第三，台中景點超精彩，元旦旅遊也不用愁，跨完年還是連續假期，台中景點她們都整理在臉書粉絲專頁「大玩台中-臺中觀光旅遊局」裡了。

盧秀燕市長「致詞不超過3秒」的承諾，瞬間吸引網友眼球，不僅獲得約4000個讚，更湧入滿滿留言：「這也太狂了吧！沒有最狂只有更狂」、「2秒12字，市長唸Rap」、「這招會逼死全台市長！」「您要其他市長怎麼活？」「媽媽市長真的很懂大家在想啥，每次活動看到政治人物巴著麥克風不放，就無限白眼」、「媽媽市長內行的！知道年輕人都很討厭致詞致不停的長官」。