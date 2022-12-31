75歲的黃姓婦人29日到銀行要匯款250萬元，卻說不出用途為何，行員驚覺有異報警協助，沒想到黃婦向員警解釋是朋友罹癌，且癌細胞已擴散到腦部，極需醫療費用，才會匯款。經員警一查，發現黃婦欲匯款的帳號已被165反詐騙平台通報了3次，員警立刻勸退黃婦，黃婦這時才改口說錢是要投資用，而「癌細胞」說法都是詐騙集團教的，經警方一番勸說後，才替黃婦守住250萬元。

黃婦前往銀行櫃檯，說要匯款250萬元，但由於金額龐大，行員也不敢大意，詢問黃婦匯款用途，黃婦卻說不出來250萬元的用途為何，這時機警的行員立刻報警，尋求協助，黃婦還指責行員「為什麼要叫警察來？」。

警方到場後，黃婦開始緊張起來，警方詢問黃婦要匯款給誰，黃婦才講出是要幫助朋友，為了加強說服力黃婦還說「他癌症啦，已經擴散到腦部了」、「我要援助他」，黃婦還自行加碼騙術說「他以前在生病的時候，我也有匯給他過」。

雖然黃婦說詞堅定，且相當有說服力，但經員警一查，發現黃婦欲匯款的帳號已被165反詐騙平台通報了3次，於是員警再三確認黃婦是否是要匯款到這個帳號，並說明這個帳號已經被通報3次，聽到這裡黃婦開始不耐煩，還仰天著說「你很煩耶，就說我不會被騙」。

經過員警細心解釋和阻止下，黃婦終於卸下心防，反問員警「真的是詐騙喔？」這場詐騙戲碼才終於落幕。

經警方了解後，黃婦是在網路上看到投資廣告而加入該投資的LINE群組，並欲匯款250萬元給LINE群組的投資理財特助，黃婦並未曾見過對方，而「癌細胞」的藉口也是對方教導的，所幸行員的機警，才讓黃婦守住250萬元。