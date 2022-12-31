新北一名人夫與工作認識的賴姓女子搭上線，大膽帶賴女回家發生性行為，慘被妻子目擊，妻子崩潰控告賴女侵害配偶權。新北地院審結，判賴女應賠償30萬元為適當。可上訴。

判決書指出，正宮主張，於2017年間與丈夫結婚，婚後育有1子女，數年來互相扶持，感行甚篤，未料賴姓女子卻與她丈夫調情，互傳曖昧簡訊，讓她丈夫接送上下班，甚至同遊外縣市在旅館發生性行為。

正宮說，去年6月間臨時返家拿東西，在臥室內撞見賴女只穿著內褲躲在床側邊，她才得知賴女與丈夫交往多時，6日後憤而與丈夫離婚，短短2個月內瘦了6公斤，認為賴女的行為已經侵害她的配偶權甚鉅，故依法求償60萬元。

對此，賴女冤喊，她與男方是因工作業務往來才認識，去年1月間男方主動稱自己與妻子感情不佳，正在談離婚，男方還摘下左手無名指的婚戒，同年3月向她謊稱已離婚，她才誤信並與對方交往。

新北地院審結，法官認為，賴女為大學畢業，具有相當智識程度，理應知道男方若離婚，身分配偶欄位應為空白，戶籍謄本也會有相關記載，查證男方是否單身並無困難，認定賴女的確侵害正宮配偶權，酌情後判須賠償30萬元為適當。可上訴。