美股今年最後交易日終場收黑，今年年線跌幅是2008年以來最大。台股30日封關終場上漲52點，收在14137點，今年台股下跌4081點、跌幅約22%。外資今年賣超台股達1.23兆元，台股市值減少12兆元。

法人指出，台積電和聯電將分別在明年1月12日和1月16日舉行法人說明會，晶圓代工如何展望明年半導體景氣，牽動電子權值股走勢。

美股今年最後交易日終場收黑、跌幅收斂。在俄羅斯與烏克蘭戰爭、全球通貨膨脹和利率激增等衝擊下，主要指數今年走弱，年線跌幅是2008年以來最大。

道瓊工業指數終場下跌73.55點，或0.22%，收在33147.25點。標準普爾500指數下跌9.78點，或0.25%，收在3839.50點。

那斯達克指數下跌11.61點，或0.11%，收在10466.48點。費城半導體指數下跌2.834點，或0.11%，收在2532.113點。

台股加權指數30日封關，終場上漲52.67點，收在14137.69點，成交值新台幣1357.89億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超18.51億元，其中自營商買超8.27億元，投信買超11.68億元，外資及陸資賣超1.44億元。

在台指期淨部位，三大法人30日淨多單增加4230口至14787口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5039口至19221口。

觀察今年台股漲跌幅，根據台灣證券交易所統計，今年底與去年底的18218.84點相比，下跌4081.15點，跌幅約22.4%。

觀察台股今年市值，根據證交所統計，今年底上市股票總市值約44兆2660.32億元，較去年底56兆2820.19億元，減少12兆159.87億元。

觀察外資今年買賣超動向，證交所統計，今年全年外資及陸資總買入金額18兆158.24億元，總賣出金額19兆2484.86億元，累計賣超1兆2326.62億元。

本土期貨法人指出，台股今年下跌4081點，終止連3紅，下週進入2023年，關注美國即將公布的ISM製造業指數PMI及非農數據，而台積電和聯電也將分別在1月12日和1月16日舉行法人說明會，晶圓代工如何展望明年半導體景氣，牽動電子權值股走勢。（編輯：郭無患）1111231