在2020年最後一個交易日，美股全年收盤下跌；在這一年以來，聯準會的激進升息、經濟衰退的擔憂、俄烏戰爭持續，以及對中國新冠疫情加劇的憂慮，周五的下跌，為此畫下全年下跌的句點。

美股三大指數出現年度下跌，為自2018年以來首見。標普今年跌19.4%，市值蒸發約8兆美元；那斯達克下跌33.1%；道瓊工業跌8.9%。這三個指數的年度跌幅都是自2008年金融危機以來最大跌幅，主要原因是市場對聯準會快速升息的擔憂，推高了美國國債殖利率，導致成長型股票暴跌。

CFRA研究的首席投資策略師Sam Stovall表示：「主要的總體原因，來自於一系列事件，包括2020年開始的持續供應鏈中斷、通膨飆升、聯準會升息計畫的延長」。

此外，Stovall也列舉了一些經濟指標和數據的衰退、包括俄烏戰爭的地緣政治緊張、中國新冠疫情的惡化，以及關於台灣的不確定性因素等。

在2022年的大部分時間裡，成長型股票都承受著殖利率上升的壓力，表現落後於價值型股票，逆轉了過去十年來持續多年的趨勢。

蘋果、Alphabet、微軟、輝達、亞馬遜、特斯拉是標普500成分股表現最差的公司之一，在2022年皆下跌在28%至66%之間。

隨著油價飆升，能源股錄得59%的驕人年度成長成績。

本月標普下挫5.9%，那斯達克跌8.73%，道瓊跌4.17%。

本周標普跌0.14%，那斯達克下跌0.3%，道瓊工業跌0.17%。

在上周五，11個標普次指數當中，有10個下跌，房地產和公用事業股領跌。

美國股市周五成交量為85億股，而過去20個交易日平均成交量為107.9億股。

★四大指數

美股道瓊下跌73.55點或0.22%，收33,147.25點。

NASDAQ下跌11.61點或0.11%，收10,466.48點。

S&P500下跌9.78點或0.25%，收3,839.50點。

費城半導體下跌2.83點或0.11%，收2,532.11點。

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌0.49%，收239.82美元。

蘋果(AAPL)上漲0.25%，收129.93美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.21%，收84.00美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.25%，收88.23美元。

特斯拉(TSLA)上漲1.12%，收123.18美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)上漲0.07%，收120.34美元。

蘋果(AAPL)上漲0.25%，收129.93美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.21%，收84.00美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.25%，收88.23美元。

網飛(NFLX)上漲1.29%，收294.88美元。

3.其它焦點股

特斯拉(TSLA)上漲1.12%，收123.18美元。

英特爾(INTC)上漲0.84%，收26.43美元。

甲骨文(ORCL)上漲0.42%，收81.74美元。

思科(CSCO)上漲0.29%，收47.64美元。

蘋果(AAPL)上漲0.25%，收129.93美元。

應用材料(AMAT)上漲0.25%，收97.38美元。

德州儀器(TXN)上漲0.12%，收165.22美元。

高通(QCOM)上漲0.09%，收109.94美元。

輝達(NVDA)上漲0.08%，收146.14美元。

Meta(Meta)上漲0.07%，收120.34美元。

恩智浦(NXPI)下跌0.06%，收158.03美元。

超微(AMD)下跌0.08%，收64.77美元。

IBM(IBM)下跌0.12%，收140.89美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.21%，收84.00美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.25%，收88.23美元。

微軟(MSFT)下跌0.49%，收239.82美元。

美光(MU)下跌1.10%，收49.98美元。

★台股 ADR

台積電下跌1.51美元或1.99%，收74.49美元，換算台股價格為457.49元。

聯電下跌0.20美元或2.97%，收6.53美元，換算台股價格為40.1元。

日月光下跌0.09美元或1.42%，收6.27美元，換算台股價格為96.27元。

中華電信下跌0.15美元或0.41%，收36.59美元，換算台股價格為112.36元。(編輯：張朝欽)