泰山(1218)經營權之爭公司及市場派不斷過招，公司派近日不斷以發信的方式抨擊，龍邦(2514)在沉默多日後，昨(30)日終於出聲指出，當初入股泰山，是公司經營團隊邀請，所有持股皆依法公告，泰山既是上市公司，本就應該回歸資本市場接受投資大眾檢驗，無關家族紛爭，更無關個人恩怨。

針對近期詹家董事屢次公開以負面言詞如「集體沉淪」、「惡意併購」等攻擊龍邦公司及龍邦董事長劉偉龍，並以「唯利是圖」、「沾染強盜色彩的集團」影射龍邦公司等種種妨礙名譽行徑，龍邦指出，公司雖向與人為善，然亦絕無縱容不法之理，請相關人等切勿一錯再錯，否則將依法採取相關法律行動以正視聽。

龍邦國際集團持有泰山股權已達47.99%，累計已達23萬9,944張，離持股過半股權約剩1萬張，龍邦很有機會在明年農曆年前越過門檻，下一波委託書大戰開打時間在即。

泰山在30日公告，收到智慧財產及商業法院商業庭通知，先前龍邦集團旗下保勝投資針對泰山12月2日第8次董事會通過之討論事項「擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」之行為，聲請「定暫時狀態假處分」案已撤回，另外配套的「緊急處置」聲請也同步撤回。

龍邦指出，懇請主管機關以「個案檢視」，積極監管泰山公司，務必防免泰山公司因無效交易取得全家股權處分款項遭挪用或侵吞。

龍邦強調，無意捲入任何家族之爭，關切泰山公司經營治理實係從善盡董事責任及義務之角度出發。泰山既是上市公司，本就應該回歸資本市場接受投資大眾檢驗，無關家族紛爭，更無關個人恩怨。龍邦自始自終皆以專業經營治理精神，協助泰山擺脫家族治理思維，健全經營體質，脫胎換骨為現代化企業。