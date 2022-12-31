台北市政府舉辦的「台北最High新年城2023跨年晚會」活動今(31)日將登場，此為台北市長蔣萬安上任後第一個大型活動，蔣萬安也強調將重視跨年人潮疏散問題。副市長李四川今在臉書PO出昨晚彩排時101的照片，並喊話「我只做地下路基，不做地下市長，新年要存好心、說好話、做好事」，引來許多網友狂讚。

李四川今日在臉書PO出一張101的照片，並在留言處寫道「我只做地下路基，不做地下市長，新年要存好心、說好話、做好事」。李四川提及，照片是昨晚彩排時，用手機照的101，並透露本來就沒有臉書小編，自然就是美，感謝大家的支持，「我會盡全力為台北市民的幸福打拚，祝新年快樂，一切平安順心」。

對此，網友紛紛表示「有川伯在的城市，就有幸福安全感的快樂」、「台北有您，一定會脫胎換骨，煥然一新」、「做實事勝於花言巧語」、「看到川伯復出真的開心，真的是台北市民的福氣」、「川伯~拿出您的真材實料，把台北的路打造全台灣最好最棒的馬路」。

面對即將到來的「台北最High新年城2023跨年晚會」活動，李四川28日視察大巨蛋周遭交通建設時，要求遠雄建設將施工圍籬退縮約6公尺，把人行道還給民眾，以及實施光復南路路面銑鋪。