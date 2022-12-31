樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」琳妲（林羿禎），也是知名網紅團體「反骨男孩」成員，擁有甜美臉蛋與姣好身材，instagram吸引近75萬粉絲追蹤，日前曬出以性感Pose躺在床上，並露出傲人渾圓上圍的養眼照，立刻吸引粉絲熱議。

琳妲曬出躺在床上的養眼照，只見她身穿V字剪裁的連身衣，由上往下拍的「上帝視角」讓渾圓傲人上圍大方見客，下半身則是搭配超短黑色熱褲，露出一雙不科學修長美腿，加上擺出性感撩人的撫媚姿勢，讓人眼睛大吃冰淇淋，另一張照片則是跪坐在沙發上，展露出火辣完美的S曲線，短短時間就吸引2萬人按讚朝聖。

對此，網友紛紛留言：「太辣太犯規啦」、「這體態真的太棒了」、「好像在拍藝術照」、「琳蛋超正的！！這個姿勢直接給100分」、「太辣囉這視角」、「超性感我喜歡」、「這腿、這身材，太喜歡這張了絕對不能只留言一次」、「接下來只想要妳陪我過未來的每一天」、「超性感我喜歡」。

琳妲日前表示「人生清單」有一項是當唱跳歌手並拍攝MV，便邀請4位啦啦隊閨密共同合作，對此，她指出：「雖然前一天興奮到睡不著，但拍攝的當下其實還蠻緊張的」，並在YouTube頻道上更新正片及幕後花絮，影片中只見5人穿上性感比基尼，吸引上萬名網友按讚朝聖。