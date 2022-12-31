【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】因為爆出內線交易而被檢調約談的高端，不只股價大跌，現在還傳出問題不只一端。

法學博士、前立法委員蔡正元分析指出，高端問題很多，不只一端，而是有如下七端：

第一端，有人涉及高端股票炒作，包括媒體報導的內線交易，放假消息拉抬股價。

第二端，有公務員扭曲醫學標準，放行高端疫苗。高端疫苗明明二期臨床都不合格，卻刻意扭曲醫學三期臨床通過的標準，給予緊急授權。

第三端，有官員急急忙忙花費納稅人的稅金，在高端疫苗二期臨床都不合格時，就撥款給高端公司購買疫苗。

第四端，有官員放著食安的正事不做，忙著替高端疫苗製作文件，以便讓高端疫苗通過假裝的審查。

第五端，有政客胡亂吹噓愛台灣打高端，讓上百萬台灣人受騙上當，以消化高端疫苗。

第六端，有政客阻擋BNT疫苗的進口，刻意抹黑抹紅BNT疫苗逼迫部份台灣人只能打高端疫苗。

第七端，問題族繁不及備載，做惡多端。

蔡正元博士說，現在檢調單位只想辦第一端，其他各端提都不提，想用只辦一端來掩蓋其他各端；但人民的眼睛是雪亮的，高端的問題真的不只一端。