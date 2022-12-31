美國分析人士認為，29日（四）美台敲定的「陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems）的軍售案，顯示出美國不在意北京任何反應，儘管北京最近堅持認為2軍恢復談判取決於美國結束涉及台灣的「挑釁」，但美國還是批准了這一件軍售案。另外，受到烏俄戰爭經驗啟發，美國選將增強台灣不對稱作戰的路線。

美國陸軍第396工兵連軍士在「火山」陸上機動布雷系統（M-136）上檢查訓練地雷。（DVIDS）

據《南華早報》（SCMP）30日報導，中國大陸駐美大使館譴責了這一次陸上機動布雷系統的軍售案，發言人劉鵬宇說：「軍售損害了陸方的主權和安全利益，」他補充說，美國應該「停止利用台灣來遏制北京，停止在錯誤和危險的道路上走得更遠。」

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為：「這再次表明，美國只是要在台灣問題上做它必須做的事情，如果我們要在中國人面前付出代價，那就這樣吧，」「我們並不急於與中國人進行會議交流，那會導致我們要推遲對台灣的軍售。」

分析人士說，華盛頓也不再打包好幾項對台軍售項目來一次宣布，而是個別武器成案之後就直接開始進行軍售。據美台商業協會（US-Taiwan Business Council）稱，今年國會已經收到10項這類型的軍售案交易通知，是30多年來最多的一次。

最新的交易還借鑒了烏克蘭自3月入侵以來抵禦俄羅斯軍隊方面的成功經驗，華盛頓逐漸向台施加壓力，要求台側重於相對便宜的防禦性武器，以擊退或阻止中國大陸的入侵。如無人機、地雷和水雷以及由受過訓練的平民協助的肩射式防空飛彈，而不是國防部所青睞，著名、昂貴的武器系統。

新加坡國立大學訪問學者、美國國家安全委員會前中國事務主任海爾（Paul Haenle）說：「華盛頓優先向台灣出售具有成本效益的非對稱作戰類型武器，而不是傳統的武器系統，這一點可以從5月份台灣期望購買MH-60R反潛直升機的爭吵中看出。」

華府智庫「中美研究中心」（ICAS）資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）說：這項交易所發生的爭議，正是美國人希望台灣人去做的事情：「不要去購買像直升機這樣的大型軍備….而是要選擇具有成本效益的（武器）項目，那些具備不對稱作戰能力武器，通常是機動類型的武器。」

總統蔡英文本週加倍強調了美國傾向的做法，宣佈從2024年開始，義務兵役將從目前的4月延長到1年。

「這不僅僅是延長兵役的問題，她還提出了一個觀點，即這些人不是在拔草或是出公差之類的事情。他們要接受使用這些武器的訓練。」

歷史上的軍隊經常被指責，採用上一場戰爭方式，而不是下一場戰爭的戰略、戰術和武器，但分析家們說，烏俄戰爭提供了令人信服的證據，說明非對稱戰略在抵御更強大的入侵者方面的有效性，並暗示了未來戰爭的走向。

不過，相對繁榮的台灣人在實際衝突中會有多大的決心，或者北京在任何入侵方式下會有多大的效力，這一點仍然很不清楚，因為北京的上一次戰爭是在1979年對越南的戰爭，而且只持續了短短一個月。

康奈爾大學政府和法律教授、前美國空軍情報官員克雷普斯（Sarah Kreps）說：「在過去的一年裡能感受到，我們現在有這麼多關於這種不對稱戰略成效的數據。」「中國大陸的軍隊似乎相當強大。但他們還沒有真正以有意義的方式進行過測試。」

美國29日批准的陸上機動布雷系統被視為分層不對稱防禦的一部分，目的是在水雷和飛彈防禦失效的情況下布設雷區，用以阻滯，或者，最好是完全阻絕，任何中方軍隊的入侵，直到美國軍隊抵達。」

The incredible M136 Volcano mine dispersal system. Each one of those blue tubes holds six mines - that's 950 mines in total - all of which can be laid in ~17 seconds by a UH-60. Instant minefield, eh! #avgeeks #aviation #aviationdaily #helicopter #USArmy pic.twitter.com/QnBXZPI3jH — Air Power (@RealAirPower1) September 25, 2022

「美國外交政策委員會研究員沃策爾（Larry Wortzel）說：「火山系統（陸上機動布雷系統）可以在海灘或登陸區、兩棲或空降場迅速佈雷，並帶有反坦克和殺傷人員地雷，是能夠在台灣少數登陸場上迅速部署的理想選擇。」

前中央情報局分析員暨現任中國戰略咨詢公司（China Strategies Consultancy）總裁約強森（Christopher Johnson）對這次收購提出質疑說：「這是一次奇怪的軍購案，如果解放軍上了島，人們可以說台灣的遊戲就結束了。」

「話雖如此，但如果中國人獲得灘頭堡並開始從北部的海灘和港口向內陸移動，那就是非常城市化的地形。因此，像「火山」這樣的布雷系統至少可以達到騷擾入侵的解放軍的目的，也許還可以讓入侵者大量失血，」

北京已經毫不掩飾其對華盛頓日益支持台灣軍事的不滿。據台灣國防部稱，聖誕節期間，為了回應美國簽署的國防授權法案，裡面包括了將在5年內加強台灣的防禦而提供的高達100億美元（近新台幣3066億台幣）的資金，中方派出了大約47架飛機穿越了台灣海峽中間線，包括42架戰鬥機、3架海上巡邏和預警機以及2架無人機，而先前，中國航母編隊才於30日（週五）在日本附近進行了海軍演習。