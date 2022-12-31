超商雙雄統一超(2912)7-ELEVEN及全家便利商店(5903)同步於2023年1月1日開賣，其中7-ELEVEN集結五大人氣動畫+兩大精品品牌推出「限量開運金喜福袋」，頭獎祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅；全家便利商店2023年福兔好運福袋頭獎推出業界首見實領300萬現金，刷新過往福袋獎項等級，讓消費者年終獎金有機會加碼翻倍賺。

由於今年農曆年節較早，春節氛圍漸濃，看中消費者喜歡在新年試手氣，超一超及全家也提前於1月1日開賣福袋，其中統一超7-ELEVEN集結五大人氣動畫+兩大精品品牌推出「限量開運金喜福袋」，祭出高達30款，總量超過40萬組限量福袋，為目前通路最多款! 頭獎祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，更特別規劃聖誕+開運福袋「加碼再抽」活動，額外再送出瑪莎拉蒂Levante GT跑旅及柏金包，獎項總價值超過1,000萬元。

此外，7-ELEVEN門市自1月1日起至1月8日止，持八大銀行信用卡、icash Pay購買開運金喜福袋單筆滿500元結帳享立折60元優惠，「限量五大人氣動畫開運金喜福袋」更同步也在foodomo、foodpanda以及Uber Eats三大外送平台限量開賣，foodomo不限新/舊戶購買福袋輸入專屬優惠碼【滿額折50】優惠碼，外送自取消費滿329元可折抵50元，【福兔成雙】訂單滿598元立折60元，加入福饕訂閱同步享每月3次自取7折優惠(折抵上限100元/次)；foodpanda亦祭出不限新/舊戶購買福袋輸入專屬優惠碼【揚眉兔七】訂單滿329元立折50元，提供民眾多元購買方式還能輕鬆省。

全家便利商店福兔好運福袋頭獎推出業界首見實領300萬現金，刷新過往福袋獎項等級，讓消費者年終獎金有機會加碼翻倍賺；貳獎還有價值150萬以上A180 AMG LINE賓士車2台，以及東南旅遊金20萬、全盈+PAY儲值金10萬、長榮航空亞洲航線機票來回等多項觀光旅遊大獎；「全家」福兔好運福袋每袋售價200元，共有12種超值零食、飲料組合、加碼贈品以及抽獎券，限量95萬個；不想出門的消費者，1月6日至1月12日使用foodpanda購買福袋，輸入「全兔似錦」優惠碼，即可享有滿329元折66元，相當於83折優惠，這個新年，「全家」與消費者一起開運祈福，有機會讓財神降臨你家。