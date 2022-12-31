時至2022年的最後幾天，台灣狗仔葛斯齊和張蘭的恩怨依舊還沒結束，葛斯齊先前宣布已在台灣警局報案控告張蘭妨害名譽加重誹謗後，昨(30日)他進一步曬出已經委託北京律師發函，要求張蘭7天內回應或道歉，並指出：「您的愛子心切我們有目共睹，但口無遮攔說出沒有憑據的話是要付出法律代價的」。

葛斯齊今年因爆出汪小菲和其他女子過從甚密的照片聲名大噪，他更曾秀出汪小菲和張穎穎的對話紀錄，爆料兩人有「家法」約法5章，其中一條要求汪小菲酒後不能亂懷念舊愛，被發現的話會被罰500萬人民幣，相當於2244萬台幣，張穎穎更要求汪小菲不能亂加女生微信、私下曖昧聊天，若被發現都會被罰錢。

葛斯齊發文。（圖／翻攝自台灣最強跟拍攝影師小葛微博）

對此，張蘭一度在直播內稱葛斯齊是收了大S的錢才爆料，讓葛斯齊相當憤怒，本月23日在台北警局報案後，昨更曬出委託北京律師的律師函，對張蘭喊話表示：「我特別體貼您老人家，怕台北太遠您到不了，於是在北京也特別安排了律師。七天內，有證據就請提出，沒證據就公開道歉。我身段很軟、有台階我就會順著下，期盼您也一樣！」

葛斯齊委託北京律師，要求張蘭在7天內回應。（圖／翻攝自台灣最強跟拍攝影師小葛微博）

葛斯齊批評：「在法治社會中，奉公守法是公民基本義務，張蘭女士若是用做生意當藉口改國籍並隻手遮天損害他人權益與名譽，是非常不光明磊落的行為」，並表示希望張蘭能做一個好典範、值得尊敬的領導，「期待您的正面回應讓所有關心此事的人們看見您所謂的『格局』」，網友回應：「人家都懶得搭理你」、「滿嘴跑火車的女人，還有那麼多人支持，理解不了」、「好奇怪，狗仔可以隨便插手人家的事，人家罵他不應該嗎」、「該告就得告，造謠誹謗如果沒有懲戒，這社會人人自危」。，而張蘭至截稿前暫未出聲。