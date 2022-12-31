台北跨年晚會散場資訊。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

台北市政府周邊45站YouBike營運站暫停營運。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

「台北最High新年城-2023跨年晚會」將於今晚19時盛大登場，北市觀傳局提醒，今日19時起至明年1月1日3時止，北市府周邊區域進行三階段交通管制，台北捷運與往年一樣連續42小時營運不收班，並規畫3線散場接駁公車，協助運輸跨年晚會人潮。

配合活動交通管制，12月31日17時起至明年1月1日3時止配合實施停車管制措施，管制範圍包括光復南路以東，忠孝東路以南，忠孝東路5段236巷、松德路及松仁路以西，信義路及莊敬路以北所圍區域，屆時管制區域內路邊停車位將禁止車輛停放且停車場也將管制進出，請民眾多加留意。

觀傳局說明，考量人潮安全，管制範圍內禁止騎乘YouBike及自行車，管制時間自12月31日17時起至明年1月1日3時止，台北市政府周邊45站YouBike營運站暫停營運；管制期間內可至周邊富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站及臺北醫學大學等6站導引站租借停放。

觀傳局也說，台北捷運與往年一樣連續42小時營運不收班，從12月31日6時起至明年1月1日24時，小碧潭支線及新北投支線除外，貓空纜車則延長營運至凌晨2時。

觀傳局指出，跨年晚會當日於捷運市政府站、台北101／世貿站、象山站及國父紀念館站等4站的重要出入口，安排站長、站務員、司機員及維修員等組成「潮天團」，隨時注意民眾安全及適時提供協助。

觀傳局也說，台北市公共運輸處也規畫3線散場接駁公車，各路線自明年1月1日0時至1時30分以巡迴方式輸運旅客，沿路可於既有公車站位下車，共有44線公車配合延後收班，其他公車路線也依民眾需求機動加密班次。

觀傳局呼籲，往年參與跨年人潮眾多，北捷與散場公車輸運量能有限，建議步行可抵達跨年晚會活動現場的民眾，活動結束後可以散步方式返家，免除排隊搭車及塞車之苦。