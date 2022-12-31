42歲薛姓男子29日因違規越線遭到警方攔查，跟薛男核對身分時，薛男坦蕩蕩地說出自己是72年次的，且坦承有酒駕，但警方核對照片時，發現薛男額頭上的疤痕離奇消失，在等待支援警力前來時，員警再次核對薛男身分，但這次薛男似乎吃了誠實丸，脫口說出69年次，又馬上改口72，員警就發現薛男謊報自己親弟的身分。經查證後發現薛男是高雄地檢2009年所發布的槍砲彈藥通緝犯，於是警方將薛男開單扣車並解送地檢署。

薛男行經八德路時因紅燈越線遭到警方盤查，薛男全程相當配合，並告訴員警自己有喝酒，經酒測後，酒測值達0.23。

員警在核對薛男身分時，薛男稱自己是72年次，連生日和星座都能秒答出來，但員警發現照片上的薛男額頭上有一條疤痕，於是員警要求薛男將瀏海掀開，確認疤痕的存在，但薛男額頭上的疤痕竟離奇消失。

因疑點重重，於是員警在等待支援警力前往期間，再次詢問薛男身分，並詢問薛男是不是有減肥？薛男則是坦然自若地回答「沒有啦，老了啦」員警再次確認薛男年次時，沒想到薛男卻一時口誤，將出生年講成自己原本的69年次，發現自己露出馬腳後，又馬上改口說「72啦」。

機靈的員警馬上發現苗頭不對，要求薛男再次掀起瀏海確認，薛男雖然配合但已經略顯不耐煩的回答員警「已經不是第一遍了啦（遭問疤痕的事）、好幾遍了啦」，這時員警決定打開天窗說亮話，詢問薛男是不是報弟弟的身分？你是不是有卡案件？薛男先是默認，後又說出20幾年前的確有犯案，一切才終於真相大白。

警方依照薛男的酒測值進行開單和扣車，而犯有槍砲彈藥罪、逃亡13年的薛男也被解送回高雄地檢署。

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