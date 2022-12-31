元旦連假首日，新北市長侯友宜今早至交通戰情室聽取市境道路和國道路況簡報，侯友宜說，今年是第二次在淡江大橋舉辦盛大跨河煙火秀，長達13分14秒，是全台最早跨年煙火，自今天下午3時起即有許多精彩活動，已責成主辦單位高灘處和交通局、警察局等單位，務必做好現場人流管控，妥適規畫好進場與散場的人潮疏導機制，呼籲民眾多利用大眾運輸前往。

淡江大橋跨河煙火秀今晚8時23分於淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心同步施放。

交通局長鍾鳴時表示，新北跨河煙火秀交通維持計畫，以大眾運輸為核心，簡化公車調度動線，加速人車分流散場，並即時監控人流，同時搭配交通戰情室即時因應監控指揮，並在淡水、八里兩地活動區域預置警力、交通號誌維修小組以因應排除突發狀況。

鍾鳴時指出，昨傍晚起台64線與台65 線即湧現時段性車潮，預估今天中午過後將有更多民眾出遊，部分路段及匝道口恐出現回堵壅塞，提醒民眾可利用搭乘大眾運輸，避開塞車。

另近期發生公車行經路口轉彎時未禮讓行人，造成意外事故，鍾鳴時表示，為提高路口安全，新北市公車營運服務品質評鑑自明年起新增「駕駛路口停讓動作落實情形指標」，要求公車行經路口轉彎遇行人穿越道線時，落實停等禮讓動作，以維護行人安全，達到減少人為失誤導致意外的效果。

交通局也提醒，新北市15條路線公車配合北市跨年活動延後收班，於元旦凌晨 1時發最末班車，民眾可收聽警廣或「新北即時交通資訊網」查詢即時交通資訊，快樂平安迎新年。