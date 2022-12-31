We had the same reaction 😎 pic.twitter.com/j8sJ9kifPO — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 31, 2022

這真的是今天歡慶38歲生日的老將可以打出的誇張數據嗎！「小皇帝」詹姆斯31日面對老鷹，交出47分、10籃板及9助攻的準大三元數據，幫助湖人最後以130比121逆轉擊敗地主老鷹，替自己獻上最棒的38歲生日賀禮，不過湖人目前仍以15勝21敗，位居西區第13。

儘管老鷹開賽士氣高漲，尤其是傷癒復出的崔楊，半場就摘17分，幫助老鷹一度取得15分大幅領先，可是今日壽星並不認輸，靠著詹姆斯不斷強勢切入取分，湖人打完上半場，把比數追成62比67，詹姆斯半場18分、8助攻與5籃板。

詹姆斯第3節猛砍13分，幫助湖人不僅追上，甚至取得5分超前，來到末節，38歲的詹姆斯絲毫沒有疲態，持續靠三分外線與切入取分，不僅得分突破40大關，更幫湖人打到讀秒階段取得7分領先，幾乎提前宣告自己生日大禮到手。

為了幫助詹姆斯拿下這場38歲生日勝利，湖人難得打出團隊球風，湯瑪斯布萊恩19分、17籃板，韋斯布魯克14分、11助攻與8籃板，薛洛德12分、9助攻；老鷹以崔楊29分、8助攻表現最佳，穆雷20分、9助攻與7籃板，波達諾維奇與歐康烏各拿17分。