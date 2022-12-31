2022年即將結束，今（31）日晚上就是跨年夜，不少人呼朋引伴外出歡聚，不過小心遇煞氣。命理專家小孟老師在臉書粉專提到，4生肖跨年時要注意煞氣血光，例如生肖牛的交通出外運較差，另外還分享該如何化解。

▎生肖鼠

生肖鼠今天外出跨年時，不宜前往森林和山區，容易沖煞，如果堅持要去，建議在身上帶紅包袋或暖暖包，有助於融化陰氣。

▎生肖牛

生肖牛容易犯車關，跨年外出或參加活動時，要特別小心交通安全，此外也要當心隨身物品，容易被小偷盯上，出現東西被扒走或遺失的狀況。

▎生肖蛇

生肖蛇跨年時要注意天氣變化，尤其是家中的老年人，氣溫下降容易使血壓攀升，另外生肖蛇跨年時血光較多，打算在跨年夜下廚要多加留意，如果要去夜店狂歡，注意容易有病符，使身體狀況欠佳，建議勤洗手，避開過多人群，穿黃色衣服能避免血光與病符之災。

▎生肖猴

生肖猴跨年夜要注意身體狀況，容易玩太晚導致過勞、氣血不佳，隔天就會出現頭昏腦脹、筋骨痠痛等症狀，如果打算到海邊、港口或郵輪跨年，要注意半夜陰氣較重，建議帶黃色或金色色紙在身上，有破除煞氣的作用。