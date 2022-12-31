俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平昨天舉行視訊會談，中共外事部門於會後發布的新聞稿中強調，俄國支持所謂「中國對台灣議題的立場，堅定恪守一個中國原則」。外交部對中國大陸再一次假藉與其他國家領導人會談的機會，持續在國際間散佈貶損中華民國台灣主權的不實論述，表達嚴正抗議及強烈譴責。

外交部重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國共產黨政權連一天都沒統治過自由民主台灣，這是長年存在的事實與國際公認的兩岸現狀，無論中國共產黨政權如何扭曲台灣的主權地位，都無法改變存在的客觀事實。

外交部指出，俄國違反聯合國憲章以武力非法入侵烏克蘭，大陸持續以訊息戰及軍機艦擾台，危害台海及印太區域安全及穩定，已是違反國際法及破壞國際秩序的事實，而今中俄兩國領導人會談，藉相互誇談反對霸權主義及霸凌，以及維護聯合國權威及國際法地位，更讓國際社會感到諷刺及不屑。

外交部表示，台灣是世界守護民主自由體制的重要堡壘，我方樂願與所有堅定捍衛民主自由價值理念的國家互動交往，也呼籲全球合作抵抗威權的威脅。台灣政府與人民更以自助人助的決心，善盡國際社會成員的責任，以共同維護印太地區的自由開放，確保全球的和平穩定與繁榮。