現行長照提供每年最多21天的喘息服務，衛福部及勞動部也推動「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」（擴大喘息），如果外籍看護工休假等原因無法照顧時，即可申請喘息服務，近日勞動部推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」（短照計畫），合計喘息服務最高每年可讓家事移工休假52天、相當於每周休假1天，並在明年起上路。

據統計，截至今年11月為止，我國家庭看護工人數達20萬1406人，其中來自印尼人數最多達15萬8590人、菲律賓以2萬6032人次之，越南以1萬6363人再次之。

據勞動部調查，家事移工在2021年假日都沒有放假的比率達74.3％，其中又有16.6％反映「家中無替代照顧人力」，雖然新聘家事移工薪資已提高達至少2萬元，但每天加班費僅有667元，挨批血汗勞工。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，因此曾與衛福部共同推動擴大喘息服務計畫，以今年為例1至10月就有33萬3536人次使用過，為了讓更多家事移工可合理休假，因此明年透過就安基金編列約8000萬餘元預算推動短照計畫，讓更多看護工可以受惠，預估首年使用人數2000至3000人。

依短照計畫規定，與長照相同，喘息服務中也提供日間照顧中心短照服務、機構住宿式短照服務、小規模多機能服務、巷弄長照站短照服務及居家短照服務供選擇，如以居家短照為例，單日上限為10小時，低收入戶全額免費、中低收入戶自付5％，一般戶則自付16％、使用10小時需自付615元。

蘇裕國提醒，若要使用擴大喘息服務或短照服務應向被看護者所在地照管中心受理申請。