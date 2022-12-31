南投地檢署趕在九合一選舉公布當選1個月最後期限，累計對15名當選人提起當選無效之訴，以維護選舉之公正，包括第1選區議員曾振炎、吳棋楠，第2選區議員林友友、李洲忠、唐曉棻及第5選舉區議員林芳伃共6名議員，另還有南投市、草屯鎮、埔里鎮及信義鄉共8名代表，及名間鄉1名村長。

南投地檢署強調，有直接或綜合其他間接事證，足以證明當選人對其親友、競選團隊成員或樁腳之賄選行為，有共同參與、授意或默示等不違背其本意，推由該人實行賄選行為者，認係當選人與該等人為共同賄選，而提起當選無效之訴。

檢方提起當選無效之訴，其中縣議員名單中以第2選舉區3名議員最多，包括林友友、李洲忠、唐曉棻，第1選舉區有曾振炎、吳棋楠2名議員，第5選舉區議員林芳伃，依法落選人依得票數高低順序遞補，各選區落選頭李帛璋、張秀枝、王彩雲等人有幾會遞補。

鄉鎮市民代表部分，包括南投市代第1選區歐陽岳燦、張惠卿及第3選區石杏國；草屯鎮代第1選區林永安及第4選區莊清南、簡裴瑜；埔里鎮代第1選區陳諭韋；信義鄉代第1選區邱瑞龍。名間鄉松柏村長謝文軒被提起當選無無效之訴。