蔡英文總統今將召開國安高層會議，針對台灣經濟做出因應策略，對此，民進黨立委高嘉瑜說，「還稅於民」當然是個假議題，預算實徵數大於預算數，才會有所謂的稅收超徵，只是突顯出「行政失靈」，在預算編列過程中，有很大的問題，才導致連2年預算都超出4000多億。高嘉瑜也呼籲，應該要解決高房價、高物價的問題，才是民眾最期待的，而不是大撒幣，把錢花一花就沒事了。
高嘉瑜說指出，連2年稅收都超徵4000多億，會讓民眾覺得政府是不是荷包滿滿，人民相對剝奪感是日子苦哈哈，政府稅收卻年年超出預算，政府應該要注意「貧富差距」擴大問題，有錢的人更有錢，底層的民眾面對通膨壓力、面對高房價壓力，平均4成的人，家戶所得都拿去繳房貸，沒有多餘的支出可以做經濟消費，這才是現在社會最主要的問題。
高嘉瑜說，希望小英總統和國安高層，在會議中能夠確實了解現在貧富差距問題，如何透過相關的政策，來協助這些經濟弱勢民眾過個好年，能夠彌平貧富差距和解決通膨，高房價、高物價的問題，這才是民眾最期待的，並不是大撒幣，把錢花一花就沒事了。
高嘉瑜指出，政府還有很多該做沒做，例如長照政策、社會住宅，這些都需要錢，而政府的舉債光是防疫，一年就編了8400多億、前瞻8800多億，如果相較之下，舉債的錢遠遠多於這些歲入，國人還是負債的。
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