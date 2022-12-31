70多歲阿嬤甫從美國回台，專程追星「台南姊夫」AKIRA。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南好Young跨年演唱會已有許多粉絲在場排隊卡位。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南好Young跨年演唱會今晚將在永華市政中心西側廣場登場，昨晚已有多組藝人彩排，吸引數百名民眾搶先爭睹，還有一名70多歲阿嬤甫從美國回台，專程追星「台南姊夫」AKIRA，市長黃偉哲得知後也派人送上暖暖包和VIP貴賓證，邀阿嬤直接進貴賓區，不用跟年輕人擠著爭看偶像，讓阿嬤足感心。

今年台南跨年晚會邀請多組外國藝人參加演出，多組藝人也趕在跨年前夕到現場排練，包括韓國偶像團體「EPEX」、日本爆紅女團「FRUITS ZIPPER」，昨晚一結束跨年晚會宣傳記者會，就趕到現場排練；「台南姊夫」AKIRA也和放浪兄弟團員SHOKICHI下機後，即趕到現場彩排，讓不少守候在現場的粉絲搶先爭睹偶像演出，驚喜不已。

台南今年跨年卡司被粉絲譽為超豪華陣容，現場有多名粉絲早在一周前就搭帳篷排隊卡位，這些粉絲遠從台北、宜蘭、新竹而來，由於近來入夜後的氣溫都冷颼颼，黃偉哲也派人送上暖暖包，並叮囑民眾注意天冷保暖。

昨晚現場還赫見一名滿頭白髮的阿嬤坐在舞台最前方看彩排，這位阿嬤稱住在市府附近，最近剛從美國回來，儘管坐在家中客廳就能聽到音樂，但為了支持偶像「台南姊夫」AKIRA，仍是堅持到現場，在一群年輕人中，阿嬤顯得格外吸睛。黃偉哲得知阿嬤也來排隊等偶像，特別邀請阿嬤進到貴賓區近距離欣賞AKIRA演出，免於跟年輕人擠來擠去，讓阿嬤足感心。