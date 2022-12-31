據美國之音報導，世界衛生組織30日與中國官員就中國全國新冠病毒病例激增的情勢舉行了會談，敦促中國大陸分享實時數據，以便其他國家能夠有效應對。世衛組織表示，這次會議是為了「尋求有關疫情的進一步信息，並提供世衛組織的專業知識和進一步支持。」

近日中國感染病例激增引發全球擔憂，並引起國際社會對中國大陸數據報告的質疑，儘管一些醫院人滿為患，太平間不堪重負，但官方的病例和死亡數據卻低到離譜。在這次會談之前，世衛組織總幹事譚德塞敦促北京在這波新冠疫情大流行的情況上更加坦率。

世衛組織說，中國國家衛生健康委員會和國家疾病預防控制中心的官員向世衛組織介紹了中國大陸在流行病學、變異監測、疫苗接種、臨床護理、溝通和研發方面不斷發展的戰略和行動。

世衛組織說，「世衛組織再次要求中國定期分享關於流行病學情況的具體和實時數據，包括更多的基因測序數據，關於疾病影響的數據，包括住院、重症監護病房入院和死亡人數，」

世衛組織還要求中國大陸政府提供疫苗接種情況的數據，特別是弱勢人群和60歲以上人群的疫苗接種情況。

總部設在日內瓦的世衛組織說，「世衛組織重申了接種疫苗和加強針對高危人群預防嚴重疾病和死亡的重要性」，並呼籲大陸「加強病毒測序、臨床管理和影響評估，並表示願意在這些領域提供支持，以及在疫苗接種風險溝通方面提供支持，以應對人們對接種疫苗的猶豫不決。」

世衛組織表示，已經邀請中國科學家更密切地參與世衛組織領導的新冠病毒專家網路，並要求他們在周二的病毒進化諮詢小組會議上提交詳細數據。「世衛組織強調了監測和及時發佈數據的重要性，以幫助中國和國際社會制定準確的風險評估，並為有效的應對措施提供訊息。」

中國大陸本月表示，將在明年1月8日結束對入境人員的強制隔離，並放棄遏制病毒傳播的嚴格措施。

在中國病例激增的幾乎整整3年前，武漢2019年底發現了首例感染病例。自那時以來，全球已經報告了超過6.5億例新冠病毒感染確診病例和660多萬人死亡，儘管世衛組織承認這將是個嚴重低估的數字。

對新冠病毒爆發源頭的調查仍未水落石出，世衛總幹事譚德塞堅持認為，所有假設都在桌面上，包括病毒從武漢病毒學實驗室洩露的理論。

譚德塞呼籲中國大陸分享數據，並按照世界衛生組織的要求進行研究，以更好地瞭解導致新冠病毒疾病的SARS-CoV-2病毒的來源。