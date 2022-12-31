蔡英文總統今將召開國安會議，民進黨立委郭國文指出，從團結的角度而言，我們必須重視貧富差距持續擴大而導致社會不斷分化。他直言，4500億再度成為拿來分化台灣社會的工具，他呼籲，政府一定要優先照顧這些感受不到經濟成果的中產階級及經濟弱勢。

郭國文說，他感受到有許多紛紛擾擾，不斷在撕裂台灣社會，然而面對國際情勢變化以及中國大陸壓力提升的狀況下，台灣需要人民的團結，而不是把心力放在內耗上。

今年國家稅課收入優於預期，總稅收估計可超過預算數4500億元，郭國文說，這4500億再度成為拿來分化台灣社會的工具，普發會被說成是買票，不普發則是政府貪財，甚至還有人說多收的要還給民眾，但其實政府沒有加稅、沒有多收，只是編預算時，低估營所稅而已。

郭國文提到，近年來，經濟成長表現不錯，也就出現公司獲利高於預期導致大幅超徵的問題；但亮麗數字的背後卻藏著一大隱憂，那就是「貧富差距」不斷擴大。

郭國文表示，當經濟紅利無法全民共享，疫情跟通膨卻是所有人都要負擔後果時，就促成社會分歧，因此，他認為，政府一定要優先照顧這些感受不到經濟成果的中產階級及經濟弱勢，這政府應扛起的責任。

他強調，團結，是一個在台灣社會好一陣子不見的跡象，更不是4500億就能達成團結；但只要政府展現出照顧社會每一個人，重視民生感受時，相信我們便能一步步凝聚民眾，讓台灣人再次相信政府，再次團結。