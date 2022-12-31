葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）確定轉戰沙烏地球隊艾納斯，雙方將簽下3年合約，據足球記者Ben Jacobs說法，C羅每個賽季的基本薪資為7500萬美元，約佔總收入的三分之一左右，若加上獎金及場外收入，C羅每賽季將可進帳2億美元，成為足壇有史以來收入最高的選手。

Bit more on Cristiano Ronaldo's move to Al-Nassr. Base football salary is $75m and makes up around a third of the total package. Ronaldo can earn closer to $200m per season with all commercial opportunities and incentives included. pic.twitter.com/iFiWKi7DVc — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 30, 2022

C羅透過球團發出聲明表示，「很高興能在不同的國家體驗全新的足球文化，艾納斯替沙烏地聯賽盡心盡力，長期推動男、女足發展是非常激勵人心的，我們可以從世界盃的表現得知，沙烏地是一個擁有巨大潛力及野心的國家。」

這也是C羅職業生涯首度脫離歐洲聯賽，沒有前往日益壯大的MLS（美足聯）效力，反而選擇來到亞洲展現球技，「我非常幸運，已經贏得了自己在歐洲足球所設定的目標，我認為現在是一個正確的時刻，可以在亞洲分享我的經驗。」

Uma nova aventura para o 🐐! Força, Capitão! #VesteABandeira



A new adventure for the 🐐! Go for it, Captain! #WearTheFlag pic.twitter.com/ayGrJj99yl — Portugal (@selecaoportugal) December 30, 2022

儘管在世界盃上表現不佳，5場比賽只攻下1顆進球，但依然無法掩蓋過去C羅替葡萄牙國家隊所做的一切，正式加盟艾納斯後，C羅也收到了來自國家隊的祝福：「GOAT的另一次全新冒險，去吧隊長！」