見微商高利潤 台中女9萬辛苦錢差點飛了

台中43歲盧姓女士日前到銀行欲匯款9萬2千元，還聲稱是購物用，行員詢問下才知盧女在臉書社團看到「微型創業代理代購、靠一支手機就能多一份收入」廣告，他想大量叫貨壓低本賺取高利潤，唯該帳戶已遭警示，行員報警，在警方及行員合力勸阻下，也成功攔阻她的荷包繼續失血。

台中市警察局第二分局永興派出所12月20日13時許，接獲北區國泰世華銀行行員報案，指稱有一名女士疑似遭到詐騙，經趕往現場了解，盧女稱此筆匯款是購買東西所支付的款項，警方詢問是購買什麼東西需要花這麼多錢？她坦言看到標榜「微型創業代理代購、靠一支手機就能多一份收入」廣告，一時心動才會加入經營微型電商，想替自己創造第二份收入。

由於微電商運作模式是跟上游廠商大量叫貨則能談到更低成本價，進而賺取更高利潤，盧女很心動，該代理平台於是要求盧女先匯款新台幣9萬2千元至指定帳戶才能出貨，盧女想盡快創造財富自由，心急的到銀行準備下單買貨，幸好行員機警發現該指定帳戶已遭警示，經警方及行員接力勸阻下，盧女方知自己的發財夢破碎，同意不再匯款，保住自己辛勞積下的儲蓄。

第二分局分局長陳家銘表示，詐騙手法日新月異，建議民眾防詐騙基本原則：勿急、勿躁、勿貪心、多思考、詳查證；對方找名義要求匯款、轉帳到陌生帳戶，切勿受騙上當，若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求警方協助。