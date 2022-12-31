2022年進入最後倒數，全台各地均有精彩的跨年及2023年迎曙光活動，交通部觀光局特別彙整5個國家風景區及3個主題樂園的2022～2023年跨年、迎曙光活動資訊，建議民眾不妨趁著跨年假期來趟送舊迎新之旅，讓新的一年開始就充滿元氣。

觀光局表示，全台及離島皆有精彩的跨年及迎曙光活動，12月31日梨山、谷關、日月潭等地均舉辦跨年晚會，可在美景中欣賞音樂會、煙火秀歡送2022年。麗寶樂園、劍湖山世界、義大世界等也有精彩絕倫的煙火秀、跨年演唱會等，亦可前往主題樂園歡度佳節。

至於2023年元旦，觀光局建議可到東北角欣賞龜山朝日、到阿里山參加一生必去的日出印象音樂會、梨山參加高海拔升旗典禮，沐浴在高山晨曦中，或到馬祖參加東引迎晨曦及升旗健走，一整年都好運。

針對北部民眾，觀光局建議可到宜蘭外澳參加「東北角迎日出系列活動」，迎接東北角特有的龜山朝日，之後可到附近健行、騎自行車，身心舒暢迎新年。中部民眾則可前往谷關、梨山參加跨年晚會，隔天還可到梨山賓館參加升旗典禮，體驗在海拔2千公尺迎新送舊。

其中，日月潭今年跨年將從12月31日晚上8點起一路high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭前施放480秒兩岸雙煙火。麗寶樂園也找來巨星級卡司輪番上陣，還有摩天輪燈光秀及煙火秀，隔天還可以搭乘摩天輪看日出，來趟天空之夢尋光之旅。

而南部民眾則不能錯過「阿里山日出印象音樂會」，以玉山及日出雲海為背景，欣賞原住民天籟及悠揚的管絃樂，在高山上許下新年新希望。或是到私房景點梅山鄉「隅夷處．耀瑞峰」朝聖，在綠毯般的茶園、青翠山巒及令人陶醉的樂聲中擁抱第一道日出。

此外，劍湖山世界跨年活動將有數百台無人機結合燈光秀，加上摩天輪煙火秀演出，震撼你的五感體驗。義大世界也有999秒大型立體藝術煙火，透過獨家創意設計，打造如同夜空華爾滋、奇想派對般的夢幻煙火，祝福大家新年勇敢追夢，精彩奔迎2023年。

而前往離島迎接新年第一道日出更是難得體驗，觀光局推薦遊客可選擇前往「國境之北」的馬祖東引升旗，迎接國境曙光、昂首闊步2023，參加健行活動，沿著海岸線漫旅馬祖，留下難忘的新年回憶。所有詳細資訊可至相關國家風景區管理處及遊樂園網站查詢。

由於活動期間遊客眾多，若外出參加跨年及迎曙光活動，觀光局呼籲民眾需若自身有症狀、人潮擁擠或空氣不流通仍建議佩戴口罩，並配合各主辦單位防疫規範，同時鼓勵民眾多搭乘公共運輸或接駁車參與，並事先做好保暖禦寒準備，讓新年假期玩得開心又安心。