再過不到1個月就要迎接農曆新年，警方為了維護治安，2023年1月1日起將執行為期30天的加強重要節日安全維護工作。新北市林口警分局為了因應該專案「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」三大主軸，昨（30）日晚間起，執行擴大臨檢勤務結合清樓專案。
林口警方昨晚8時起，針對轄內出租套房及社區大樓出租房等132戶，執行清樓勤務，同時也針對汽車旅館、卡拉OK及KTV等7家場所規畫臨檢目標，據統計，昨晚共計查獲通緝犯2件2人、告發交通違規22件、通報排氣管改裝噪音車5件。
分局長陳忠龍表示，因應2023年加強重要節日安全維護工作即將展開，為確保治安平穩與交通順暢，且鑑於打詐為當前重點工作，特別結合清樓專案，清查可疑場所及住處。
另規畫以臨檢路檢交叉執行模式，清查KTV、養生館、汽車旅館、釣蝦場等行業，期望能有效穩定治安、交通，營造更優質的生活環境，讓民眾安心過好年。
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