宋逸民教會事件延燒至今已邁入第四天，儘管「藝起發光」教會事後發文表示，「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲」，包含白家綺、吳東諺、陳宇風、林道遠、黃少谷等藝人紛紛留言力挺，但隨著後續教友曝光更多內幕，也讓宋逸民成為近日甚囂塵上的話題。

27日再度爆出宋逸民夫婦為了開設教會，曾豪擲6千萬購買89坪辦公室，甚至還尋覓高級住宅作為據點。

宋逸民夫婦豪擲6千萬買89坪辦公室？新教會據點曝光

據《自由娛樂》報導，宋逸民、陳維齡夫婦創立「藝起發光」教會，除了爆出教友被勸說捐款、奉獻袋，徐小可發文也提及原因似乎來自於「擴堂」，意思就是將教會搬到更大的地方，去（2021）年宋逸民夫婦受訪時就曾表示教會創立初期借錢營運很辛苦，甚至3年前不惜花6千萬元購買89坪辦公室，宋逸民也為此推掉八點檔，陳維齡感動表示，「成立教會這些年來流過無數的眼淚，沒有業績壓力，但是希望能洗刷更多的靈魂」。

另據《壹蘋新聞網》報導，宋逸民夫婦遭爆料在教會開緊急禱告大會，不過藝起發光教會位於文山區景美夜市附近的辦公室據點空無一人，另傳出由教友捐錢購置一棟高級氣派豪宅據點，該處就算以最低坪數30坪計算，也要價2,500萬元起跳。

宋逸民教會事件網路聲量飆破3萬！

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「小甜甜退出宋逸民教會事件」近一週聲量趨勢變化，也能看出12月23日小甜甜證實自己退出宋逸民所屬教會後，教會發出3點聲明反駁，甚至決定暫停小甜甜在教會祭壇上所有服事，當日網路聲量旋即來到3,677筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

未料一波未平一波又起，12月24日徐小可和阿BEN（白吉勝）也跳出來證實夫妻兩人早已離開「藝起發光」教會，當日網路聲量累積9,891筆，儘管12月25日宋逸民曾回應希望事件能夠盡快落幕，12月26日卻爆出教會更多內幕，包含宋逸民、陳維齡升職牧師片跪地崩潰痛哭、阿BEN奉獻百萬元及小甜甜奉獻十萬元給教會，甚至就連花蓮太魯閣號也遭爆是假見證，網路聲量更是衝上10,372筆高峰。

分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月20日至2022年12月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小甜甜退出宋逸民教會事件』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。