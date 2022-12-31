藝人小甜甜（張可昀）日前因「理念不合」退出宋逸民的《藝起發光》教會，甚至被指稱「私生活有很大的狀況」掀起外界熱議。如今還傳出婚變、家暴消息，引發軒然大波，更有自稱小甜甜閨蜜的知情人士爆料，男方甚至曾說出「妳有義務養我啊，因為我是妳老公」；而宋逸民、陳維齡夫妻得知小甜甜被家暴後則阻止她驗傷、提告。

▲小甜甜位居網路溫度計的通告藝人網路口碑排行榜第24名。 image source:《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行（ 2022/10/01~2022/12/29）

閨蜜爆料小甜甜老公伸手要錢「妳有義務養我，因為我是妳老公」

小甜甜與宋逸民《藝起發光》教會之間的爭議風波越演越烈，不僅許多前教友跳出來爆料教會內幕，小甜甜也在事件爆發沉寂數日後正面回擊。28日更有一名自稱小甜甜閨蜜的宋姓網友在臉書長文爆料小甜甜老公宋先生家暴，以及《藝起發光》教會得知後的勸阻她驗傷提告的所作所為。

貼文中提到，宋先生在小甜甜坐月子期間「在月子中心只打遊戲，完全不顧老婆，連孩子爆哭要喝奶都覺得不急」。所有房貸、車貸、奶粉錢、保母費用等生活開銷都由小甜甜一肩扛起，「有時候還要煩惱一個月只有幾千塊收入的孩子爸爸跟她借錢，因為他說：妳有義務養我啊，因為我是妳老公。教會也覺得沒什麼，因為老公就是一家之主啊」。

小甜甜老公傳家暴？《藝起發光》教會阻驗傷提告 陳維齡「他年紀還小」：才打妳一次

除此之外，小甜甜閨蜜也在文中指出宋先生會家暴一事，怒批「背著阻止她去驗傷與阻止她去告老公家暴傷害的教會，有什麼資格說她是『污點藝人』」。

同時爆料《藝起發光》教會「師母」陳維齡得知小甜甜被家暴後，質問她「為什麼要告自己老公？他年紀還小啊！還是個孩子啊值得被原諒！他才打妳一次啊！他又沒有打妳第二次！！！」讓網友們看了相當心疼。

對此，小甜甜好友林利霏在臉書火大開嗆「家暴零容忍！#什麼叫做只打一次沒關係#是你的女兒你會這麼說嗎」，金剛和阿Ben也留言諷刺「喔喔，原來有這種說法喔，那不知道我們可不可以試看看也打對方一次？反正『只打一次沒關係』」、「可能喊口號喊習慣了⋯」。

小甜甜經紀人則向媒體表示「目前應該先不回應了！感謝大家關心！」

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