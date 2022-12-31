藝人宋逸民所屬的《藝起發光》教會近日風波不斷，先因對外發表「小甜甜私生活有問題」的聲明引起爭議，後又陸續被前教友爆料教會內幕，28日還遭網友踢爆阻止小甜甜驗傷、對丈夫家暴行為提告。先前曾對《藝起發光》開酸的阿Ben也再度發文怒嗆宋逸民、陳維齡夫婦「雙標」。

▲小甜甜位居網路溫度計的通告藝人網路口碑排行榜第24名。 image source:《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行（ 2022/10/01~2022/12/29）

「他才打妳一次啊！」傳宋逸民夫婦阻小甜甜家暴驗傷？

曾為主奉獻百萬的藝人阿Ben，因在社群平台發文寫道「逸起作文」、「麥基酸辣麵」，被外界認為是看不慣《藝起發光》教會的所作所為、相關爭議，正式向宋逸民正式開戰。

28日，小甜甜閨蜜在臉書爆料，宋逸民、陳維齡夫妻曾在得知小甜甜被家暴時，阻止她去驗傷提告，陳維齡甚至質問小甜甜「為什麼要告自己老公？他年紀還小啊！還是個孩子啊值得被原諒！他才打妳一次啊！他又沒有打妳第二次！！！」。

令人咋舌的驚人消息傳開後，不只網友們群情激憤、感到憤慨，許多藝人也十分心疼小甜甜、站出來發聲，阿Ben更是氣到直接在IG限時動態開罵。

酸「逸起面對、逸起雙標」 阿Ben怒轟：說好的協會變邪會

阿Ben 29日晚間在IG限時動態以黑底圖發文，痛批「其它事情你雙標就算了，但家暴零容忍不是口號，這不用讀神學院都知道。」顯示對於教會對小甜甜被家暴一事的做法十分不滿。

在此之前，阿Ben還發了一則「說好的協會…搞得變邪會？#逸起面對。還眾教會一個清白，給會眾們一個交代」的限時動態，疑似針對前理事長黃國倫澄清「藝起發光」本是協會、而非教會一事發表看法。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】