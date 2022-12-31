名嘴張宇韶日前稱，「我聽過幾個真實的故事，羅智強竟然要殷瑋在公開場合幫他拿公事包」，遭國民黨台北市前議員羅智強提告。羅強調「綠色的嘴，吐不出真話。不姑息，告！」他不僅會要求張公開道歉，更會求償10萬元；至於告贏後賠償金的用途，就當作民主學校培訓基金，讓更多的青年學子參與政治，一起撥亂反。此消息引熱議，獲得近3萬個讚，大批網友拍手叫好。

羅智強昨（30）日在臉書發文指出，綠營名嘴張宇韶撰文道：「我聽過幾個真實的故事，羅智強竟然要殷瑋在公開場合幫他拿公事包。」羅痛批，張這個說法根本胡說八道，還強調是「真實故事」，用意就是要醜化他。

羅智強表示，殷瑋是他推薦給前總統馬英九的，且2012年馬的4位競選發言人都是他推薦的。羅強調，他很器重也尊重這位年輕的發言人，從未要殷拿過他的公事包，這件事根本是天方夜譚，也不是他的風格，張宇韶是哪隻天眼看到他要殷拿公事包了？就連殷本人看到這篇文章都笑說，該文最大的腦洞是：「強哥，認識你的人都知道，你從來就是背著背包到處工作，你根本沒有公事包啊！」

對此，羅智強宣布，他將對這位造謠的名嘴提告，絕不姑息，他會要求張宇韶公開道歉並求償10萬元；若告贏，就充作民主學校培訓基金，讓更多的青年學子參與政治，一起撥亂反正。

這篇文章獲得約3萬個讚與破1300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「很棒的用途！要栽培更多年輕人一啟撥亂反正！」「告下去就對了！」「一定要告不然他們太囂張了！」「告到底，讓張名嘴賠錢道歉，才能嚇阻這種歪風！」「加油，讓那些自以為名嘴的都要為自己的言論負責」、「支持開告，決不能姑息，台灣最大的亂源就是這些所謂的名嘴」。