據美國之音報導，英國一家健康數據分析公司當地時間周五（12月30日）表示，由於中國大陸解封後疫情在全國各地泛濫成災，該公司估計目前大陸每天染疫死亡病例已經達到1萬1000人，而自12月1日以來，累計染疫死亡病例可能已經達到11萬人。總部位於英國的監控數據分析公司Airfinity上周預估大陸單日染疫死亡病例在5000人左右，時隔一周，該公司對大陸單日死亡病例的估算已經翻了一倍多。

傳播力超強、傳播速度超快的Omicron變異株上個月起開始在中國大陸各地肆虐，一舉打破了中國政府歷時3年「動態清零」極端防疫封控措施對病毒傳播的壓制。12月7日中國當局放棄「動態清零」政策，公布「防疫優化新十條」，並停止大規模全員核酸普篩以及統計和通報無症狀感染者之後，疫情呈海嘯式地席捲了全中國大地。

根據Airfinity30日於官網上對數據的最新更新，中國自12月1日以來累計感染病例已達2040萬人次，而累計死亡病例已經達到11萬人。該公司表示，它是根據中國各省在最新統計報告方式改變之前提供的數據製作模型基礎上得出上述結論的。

Airfinity在29日發表的一份聲明中估計，大陸的疫情走勢將在1月13日達到首次峰值，屆時每日感染者將達到370萬人次。

Airfinity依據中國各省此前統計和報告的數據建立模型得出的結論之所以令人震驚，是因為中國官方所提供的每日感染者和染疫死亡者數據小到難以令人相信的程度，也完全不符合中國目前疫情的廣度和烈度以及普通的醫學常識。

根據中國官方的統計數字，大陸目前每日感染人數仍在幾千人以內，而自12月7日放開以來，中國官方通報的染疫死亡病例也就區區10例而已。

根據Airfinity的預測，大陸染疫死亡的峰值將出現在1月23日，屆時單日死亡病例將上升至25000例左右，而如果從12月1日算起，屆時累計死亡病例將達到58.4萬人。Airfinity估計，到明年4月底，中國全境染疫死亡病例將高達170萬人。

不過中國官方對染疫死亡的定義非常嚴格，只有那些因肺炎或與新冠直接相關的呼吸道疾病死亡者才被算作染疫死亡病例。如果一位死者患有其他疾病，儘管核酸檢測呈陽性，該死者也不被算作染疫死亡。

截至12月28日，中國官方統計的累計染疫死亡病例自2020年初疫情全面爆發以來僅為5246例。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在北京時間29日舉行的一場記者會上表示，中國疾控中心的一個專家小組計畫以一種不同的方式對死亡病例作出自己的評估，該專家小組將評估目前疫情泛濫情況下的死亡人數與沒有疫情情況下的死亡人數之間的差別。吳尊友還表示，通過計算「額外的死亡人數」，當局將有可能找到潛在被低估的死亡人數。

吳尊友坦承，由於中國有幾千萬甚至上億的農民工在中國傳統農曆新年前將搭乘各種交通工具返家過年以及節日後返城工作，中國的疫情有可能出現更加複雜的局面，「中國的春運會有大量人員流動，疊加冬季呼吸道傳染病風險，使疫情可能更加複雜。」