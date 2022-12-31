台中一名詹姓男子約女網友A在家見面，竟讓A女喝下摻藥的礦泉水，見A女昏迷後便硬上得逞，A女清醒後發覺下體痛痛的，才驚覺遭侵犯隨即前往醫院驗傷並報警。案經上訴，台中高分院撤銷原判決，依藥劑強制性交罪，處詹男有期徒刑7年。可上訴。

判決書指出，詹男與A女為網友，去年8月間詹男邀約A女到家中作客，期間讓A女喝下成分不明的迷幻催眠液，導致A女飲用後陷入昏睡，詹男則趁機脫下A女的衣物性侵得逞。後來詹男叫醒A女後，駕車載A女返家，但A女發覺下體痛痛的，隨即前往醫院進行檢查，並報警處理，全案才曝光。

A女證稱，喝下詹男給的水約莫10分鐘意識就模糊，能感覺到詹脫她的衣服，但無力抵抗，還能聽見詹男完事後將沾有精液的衛生紙沖入馬桶的聲音，有聞到精液的味道，至今都還清楚記得。

案經上訴，台中高分院審理時，詹男坦承在A女的水中摻藥，但稱自己是想與對方發生性關係，2人曾交往又分手，不曉得是否有機會再與A女交往等語；法官認為，詹男罔顧A女的信任做出下藥性侵的行為，對A女造成難以抹滅的陰影，酌情後撤銷原判決，依藥劑強制性交罪，處有期徒刑7年。可上訴。